Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ARMAN

Ali Arman

Cumhuriyet Halk Partisi
Ali Arman
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : Doktor
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1967
ÖZGEÇMİŞİ

1967 doğumlu Ali Arman, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı