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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZAT ALINAK

Azat Alınak

Cumhuriyet Halk Partisi
Azat Alınak
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Elazığ
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı