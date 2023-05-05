-
Erhan Piliççi
Adalet Birlik Partisi
Çanakkale
-
Barış Eray Yıldemir
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Ayhan Gider
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale
-
Bayram Korkmaz
Anavatan Partisi
Çanakkale
-
Levent Çavuş
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
İsmet Güneşhan
Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale
-
Fevzi Cengiz
Genç Parti
Çanakkale
-
Emre Dişli
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Sultan Söylemez
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Zeynep Yağlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Rıdvan Uz
İyi Parti
Çanakkale
-
Aycan Atalay
Memleket Partisi
Çanakkale
-
Mustafa Çetinkaya
Millet Partisi
Çanakkale
-
Songül Köyçavuşu
Milli Yol Partisi
Çanakkale
-
Sıtkı Keçeci
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Selahattin Yağcı
Sol Parti
Çanakkale
-
Ayfer Göl
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Yusuf Çakar
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Nevin Aslan
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Musa Uzun
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Cahit Bolelli
Yeniden Refah Partisi
Çanakkale
-
Yunus Emre Koca
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Adile Yalçın
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Mehmet Kırmacı
Zafer Partisi
Çanakkale
-
Nihal Çakırer
Adalet Birlik Partisi
Çanakkale
-
Gökhan Serbest
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Jülide İskenderoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale
-
Ahmet Kök
Anavatan Partisi
Çanakkale
-
Davut Aydın
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Özgür Ceylan
Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale
-
Ferhunde Ruhan Başarır
Genç Parti
Çanakkale
-
Hasan Akgün
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Firdes Yorulmaz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Kerem Fidan
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Cengiz Yalçın
İyi Parti
Çanakkale
-
Atalay Seçkin
Memleket Partisi
Çanakkale
-
İbrahim Halil Sipahi
Millet Partisi
Çanakkale
-
Fatih Piştar
Milli Yol Partisi
Çanakkale
-
Nahit Özkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Hayriye Ekin
Sol Parti
Çanakkale
-
Reyhan Çalışkan
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Mehmet Hadi Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Eftal Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Necati Çinçe
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Kadir Pehlivanoğlu
Yeniden Refah Partisi
Çanakkale
-
Recep Uluyıldız
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Sinan Ekinci
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Yasin Çevik
Zafer Partisi
Çanakkale
-
Tayyar Çakmak
Adalet Birlik Partisi
Çanakkale
-
Alev Perk Pul
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Nazım Hikmet Keskiner
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale
-
Belma Kantar
Anavatan Partisi
Çanakkale
-
Muhammed Ali Dağ
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Yeşim Karadağ
Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale
-
Hüsnü Kınasakal
Genç Parti
Çanakkale
-
Nagihan Kayaardı
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Rojwan Baykara
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Nurhayat Özel
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Zişan Özaydın
İyi Parti
Çanakkale
-
Süleyman Göycıncık
Millet Partisi
Çanakkale
-
Şükrü Atıcı
Milli Yol Partisi
Çanakkale
-
Hasan Babadağlı
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Zuhal Demirtaş
Sol Parti
Çanakkale
-
Onur Baytar
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Zana Özkan
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Ömer Üstün
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Hüseyin Çakıcı
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Serkan Kuru
Yeniden Refah Partisi
Çanakkale
-
Tarık Çınar
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Seda Alçınar
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Demet Yener
Zafer Partisi
Çanakkale
-
Canberk Çakırer
Adalet Birlik Partisi
Çanakkale
-
Erdi Kureta
Adalet Partisi
Çanakkale
-
Halil Zahit Mert
Adalet ve Kalkınma Partisi
Çanakkale
-
Eray Engin Yılmaz
Anavatan Partisi
Çanakkale
-
Enes Şahin
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Tuğberk Güzel
Cumhuriyet Halk Partisi
Çanakkale
-
İsmail Özçelik
Genç Parti
Çanakkale
-
İsa Gök
Güç Birliği Partisi
Çanakkale
-
Ali Bener
Hak ve Özgürlükler Partisi
Çanakkale
-
Baran Yetgin
Halkın Kurtuluş Partisi
Çanakkale
-
Mevlüt İnanç
İyi Parti
Çanakkale
-
Talha Yılmaz
Memleket Partisi
Çanakkale
-
Seyhan Taştepe
Millet Partisi
Çanakkale
-
Elife Kahveci
Milli Yol Partisi
Çanakkale
-
Fatih Şahin
Milliyetçi Hareket Partisi
Çanakkale
-
Engin Ayfer
Sol Parti
Çanakkale
-
Doruk Ulaş Özdemir
Türkiye İşçi Partisi
Çanakkale
-
Serap Çetinkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Çanakkale
-
Reyhan Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Soner Sevindik
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Yüksel Üstün
Yeniden Refah Partisi
Çanakkale
-
Veysi Turan
Yenilik Partisi
Çanakkale
-
Ergin Fidan
Yeşil Sol Parti
Çanakkale
-
Mehmet Taşkın
Zafer Partisi
Çanakkale