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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET YAZICI

Mehmet Yazıcı

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Yazıcı
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı