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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURAN DEMİRCAN

Turan Demircan

Büyük Birlik Partisi
Turan Demircan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı