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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET EYYÜP KIZILKAN

Mehmet Eyyüp Kızılkan

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Eyyüp Kızılkan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı