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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KARAL

Mehmet Karal

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Karal
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı