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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİT ÖZBEK

Halit Özbek

Büyük Birlik Partisi
Halit Özbek
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı