Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAKUP SELVİ

Yakup Selvi

Büyük Birlik Partisi
Yakup Selvi
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı