Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZELİHA ÖZKALE

Zeliha Özkale

Büyük Birlik Partisi
Zeliha Özkale
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı