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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HİLAL ÇETİNKAYA

Hilal Çetinkaya

Büyük Birlik Partisi
Hilal Çetinkaya
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı