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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ÖZDEN

Ali Özden

Büyük Birlik Partisi
Ali Özden
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı