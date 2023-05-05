-
Ahmet Şahin
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Abuzer Alper Göçer
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Cemil Çoker
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
Mehmet Sıddık Çetinel
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Ünal Bacık
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Ahmet Gültekin
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Mikail Şahan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Üzeyir Tunç
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tevfik Eren
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Alaattin Çakır
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Reşat Kitir
Büyük Birlik Partisi
Ardahan
-
Gamze Çelik
Büyük Birlik Partisi
Artvin
-
Rıdvan Eşin
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Çağatay Hergül
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Muzaffer Halisçelik
Büyük Birlik Partisi
Bartın
-
Melek Bağlamış
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Muhammet Şipal
Büyük Birlik Partisi
Bayburt
-
Murat Önal
Büyük Birlik Partisi
Bilecik
-
Aydın Bucuka
Büyük Birlik Partisi
Bingöl
-
Zeydin Güzeltaş
Büyük Birlik Partisi
Bitlis
-
Ahmet Emin Serin
Büyük Birlik Partisi
Bolu
-
Ufuk Kazancı
Büyük Birlik Partisi
Burdur
-
Ekrem Alfatlı
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ceyhan İnci
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Levent Çavuş
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Aybars Şentürk
Büyük Birlik Partisi
Çankırı
-
Fehmi Güney
Büyük Birlik Partisi
Çorum
-
İsmail Karateke
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Günay Yay
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Onur Çetin
Büyük Birlik Partisi
Düzce
-
Seyfi Güler
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Ömer Ertan
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Murat Kılıvan
Büyük Birlik Partisi
Erzincan
-
Şafak Ertan Çomaklı
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Kemal Erkan Sarmaşık
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Orhan Kızılaslan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Fatih Çolakoğlu
Büyük Birlik Partisi
Giresun
-
Kemal Üçüncü
Büyük Birlik Partisi
Gümüşhane
-
Yaşar Aktaş
Büyük Birlik Partisi
Hakkari
-
Ahmet Şanverdi
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Ali Bozyiğit
Büyük Birlik Partisi
Iğdır
-
Kuddusi Karataş
Büyük Birlik Partisi
Isparta
-
Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Yelis
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Bayram Karacan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Erdem Öksüz
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yasin Yardımcı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Bülent İspir
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Halil Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Mesut Soyfidan
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
Muhamet Karahal
Büyük Birlik Partisi
Kars
-
Mahir Alay
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Hakan Satılmış
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Davut Cem Kaymakçı
Büyük Birlik Partisi
Kilis
-
Mustafa Su
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale
-
Ercan Andaç
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
-
Mustafa Uslu
Büyük Birlik Partisi
Kırşehir
-
Şerafettin Akdemir
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Osman Seçgin
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Cüneyt Erol
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Nihat Gürbüz
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
İsmail Hakkı Bakır
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Türkan Çifçi
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Ahmet Tarık Sarı
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Harun Akova
Büyük Birlik Partisi
Muş
-
Hulusi Kiper
Büyük Birlik Partisi
Niğde
-
Coşkun Sipahioğlu
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Yücel Abidinoğlu
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Ensar Özçelik
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Cengiz Bayar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Bahadır Şahin
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mehmet Karal
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Melike Nazlıer
Büyük Birlik Partisi
Siirt
-
Taner Dinçkurt
Büyük Birlik Partisi
Sinop
-
Haci Güneş
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Doğan Ürgüp
Büyük Birlik Partisi
Sivas
-
Turan Demircan
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Mesut Nur
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Oktay Açar
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Durmuş Boztuğ
Büyük Birlik Partisi
Tunceli
-
Remzi Özen
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
Muhammed Nur Kaya
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Fikri Danayiyen
Büyük Birlik Partisi
Yalova
-
Mustafa Çıtak
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Hüseyin Uysal
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Gürdal Topal
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Dilek Çalışır
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Süleyman Çağlar
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
İzzet Umut Ev
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Bayram Akkaş
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Serdar Ateş
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Hikmet Karaca
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Aydın Öksüz
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Fuat Akkan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Şuayıp Bozkurt
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Onur Fidan
Büyük Birlik Partisi
Ardahan
-
Ahmet Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Artvin
-
Yunus Emre Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Ali Öksüz
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Zehranur Kurt
Büyük Birlik Partisi
Bartın
-
Hüseyin Seyidoğlu
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Mustafa İbiş
Büyük Birlik Partisi
Bilecik
-
Ahmet Eryatan
Büyük Birlik Partisi
Bingöl
-
Zübeyde Altıkuşak
Büyük Birlik Partisi
Bitlis
-
Yaşar İmamoğlu
Büyük Birlik Partisi
Bolu
-
Bilal Aydın
Büyük Birlik Partisi
Burdur
-
Selahattin Çelt
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Davut Aydın
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Yasemin Bağdu
Büyük Birlik Partisi
Çankırı
-
Salim Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Çorum
-
Ramazan Karahan
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Emine Tutuş
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Kalender
Büyük Birlik Partisi
Düzce
-
Bayram Ali Tiri
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Mustafa Kırat
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Yaşar Günnar
Büyük Birlik Partisi
Erzincan
-
İbrahim Kınık
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Salim Acabay
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Metin Demirçubuk
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Tufan Geçer
Büyük Birlik Partisi
Giresun
-
Buket Kaya
Büyük Birlik Partisi
Gümüşhane
-
Ahmet Kanat
Büyük Birlik Partisi
Hakkari
-
Ahmet Kuşak
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Nursel Eyüboğlu
Büyük Birlik Partisi
Iğdır
-
Fatma Özlem Toptaş
Büyük Birlik Partisi
Isparta
-
Dursun Çağlayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mutlu Furtana
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Altan Aras
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mustafa Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ömrüye Elibol
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nedat Türk
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Fatih Keleş
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Ramazan Yeşil
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
Gültekin Bulut
Büyük Birlik Partisi
Kars
-
Satılmış Külçe
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Atilla Öniz
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Cemil Ercan Aslan
Büyük Birlik Partisi
Kilis
-
Anıl Sarpdere
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
-
Sertan Bedirhan
Büyük Birlik Partisi
Kırşehir
-
Ömer Gökhan Aladağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
İsmail İnlidere
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Yunus Soygür
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Nevzat Şahin
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Ahmet Mustafa Süzer
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Hakkan Sevük
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Abdulvahap Polat
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Ali Özden
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Reşit Güler
Büyük Birlik Partisi
Muş
-
Recep Tükel
Büyük Birlik Partisi
Nevşehir
-
Serdal Kalemiş
Büyük Birlik Partisi
Niğde
-
Adem Pişmek
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Kürşat Nacar
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Nejla Kurtuluş
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Adnan Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Erdal Avcı
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mustafa Çavcı
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Eyyüp Kızılkan
Büyük Birlik Partisi
Siirt
-
Fatih Çelikel
Büyük Birlik Partisi
Sinop
-
Bedirhan Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Uğur Bulut
Büyük Birlik Partisi
Sivas
-
Mesut Uçar
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Halim Oktay Osmanoğlu
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Mehmet Yazıcı
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Hüseyin Kazım Kırsakal
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
Uğur Kara Yüksek Sig
Büyük Birlik Partisi
Yalova
-
Cansu Çiftci
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Özcan Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Mehmet Şerif Dumrul
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Besiri Atci
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Veysel Avşar
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
Uğur İkbal Sağlam
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Hüseyin İşeri
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Elif Bilgin
Büyük Birlik Partisi
Amasya
-
Adem Karaca
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hakan Ayantaş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hakan Çelen
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ebru Akbulut
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Nazire Aldırmaz
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Mahmut Şen
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Cemalettin Barlık
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Şenol Tüncer
Büyük Birlik Partisi
Bingöl
-
Yılmaz Şengül
Büyük Birlik Partisi
Bitlis
-
Kübra Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Bolu
-
Havva Ercan
Büyük Birlik Partisi
Burdur
-
Harun Çiçek
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Aydan Ayhan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Muhammed Ali Dağ
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Hasan Kargacı
Büyük Birlik Partisi
Çorum
-
Ali Genç
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Abbas Okman
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Emre Erdem
Büyük Birlik Partisi
Düzce
-
Cansu Polat
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Hatice Geyik
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Erdem Alkuş
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Gökhan Ünver
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Recep Tuncer
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Taygun Karaman
Büyük Birlik Partisi
Giresun
-
Atilla Ağacanoğlu
Büyük Birlik Partisi
Hakkari
-
Nazmi Kıymacı
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Ferhat Pediz
Büyük Birlik Partisi
Isparta
-
Sultan Selim Şimşek
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Servet Öztaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Cem Özel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hamza Çatır
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emirhan Kılıç
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oğuzhan Koca
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Alparslan Güngör Üsküp
Büyük Birlik Partisi
Karabük
-
Avni Yağcı
Büyük Birlik Partisi
Karaman
-
Kamal Aydemir
Büyük Birlik Partisi
Kars
-
Erhan Başer
Büyük Birlik Partisi
Kastamonu
-
Murat Kelek
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Alper Zararsız
Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale
-
Kemal Karakaş
Büyük Birlik Partisi
Kırklareli
-
Selim Öztürk
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Seyit Özcan
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Havva Bacak
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Özay Özcan
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Cengiz Apaydın
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Rıdvan Yalçin
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Ali Atay
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Hilal Çetinkaya
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Enes Ğaspak
Büyük Birlik Partisi
Muş
-
Mehmet Çimen
Büyük Birlik Partisi
Nevşehir
-
Hüseyin Babaoğlu
Büyük Birlik Partisi
Niğde
-
Meliha Bekci
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Zeliha Özkale
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Aydın Dereci
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Ayşe Gülgül
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Yılmaz Akkuş
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Halil Şen
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Şerif Ekmen
Büyük Birlik Partisi
Siirt
-
Hüseyin Budak
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Aytekin Kulmaç
Büyük Birlik Partisi
Sivas
-
Gökhan Acar
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Kağan Mumcu
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Merthan Yeşilmenderes
Büyük Birlik Partisi
Uşak
-
Ümmügülsüm Tezel
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Ahmet Kayıkcı
Büyük Birlik Partisi
Yalova
-
Veli Şahin
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Cengiz Konmuş
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
İrfan Tekdemir
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Kamil Erdoğan
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Tamer Kayışoğlu
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
Mehmet Şirin Hoşer
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Volkan Çalı
Büyük Birlik Partisi
Aksaray
-
Seher Kılınç
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mahmut Burkankulu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tuğçe Özyolu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Bilal Karaoğlu
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hasan Ergül
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Orhan Kömürcü
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Enver Altuner
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Şaban Demir
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kadir Taş
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Enes Şahin
Büyük Birlik Partisi
Çanakkale
-
Rıdvan Alca
Büyük Birlik Partisi
Çorum
-
Selman Aşık
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Cengiz İdem
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Seda Korkusuz
Büyük Birlik Partisi
Edirne
-
Cahit Topçu
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Permin Şenol
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Sema İkizoğlu
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Elvan Arkan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Dilek Turan
Büyük Birlik Partisi
Giresun
-
Mehmet Kurtul
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Ferdi Aytekin
Büyük Birlik Partisi
Isparta
-
Yaşar Sayan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erol Hacigül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Azder
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Altunbaş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ertuğrul Topçu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Songül Zülkadiroğlu
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Ercan Yozgat
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Serkan Koç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Doğan Satı
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Hasan Keskin
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Hüseyin Önal
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Cihan Özcan
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
İsmail Sarohan
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Ali Beker
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Reyhan Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Tülay Erkul
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Nayim Yolçu
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Aysel Kesim
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Mehmet Altunboğa
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Atnan Erkmen
Büyük Birlik Partisi
Şırnak
-
Uğur Karaca
Büyük Birlik Partisi
Sivas
-
Fatih Diler
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Adem Çerit
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Nurgül Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Kazım Varçin
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Fatih Koçer
Büyük Birlik Partisi
Yozgat
-
Safa Akman
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Yunus Oğuz
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
İbrahim Halil Aslan
Büyük Birlik Partisi
Adıyaman
-
Ahmet Ziya Çotur
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
Mahmut Ayhan Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Arif Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Gökhan Tezcan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İsmail Metin
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Osman Akdam
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Safiye Bayraktar
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Mustafa Günel
Büyük Birlik Partisi
Batman
-
Kemal Akyıldız
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hasan Uslu
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Şerife Tetik
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Şeyhmus Sakallı
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Zenur Tepe
Büyük Birlik Partisi
Elazığ
-
Yunus Buğra Erdoğan
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Zafer Harman
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Ahmet Uğur Baloğlu
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Ali Kemal Güder
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Recep Tufan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nail Gün
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ömer İlhan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fatih Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurcan Şanlı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nevzat Ulutürk
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Fatih Koç
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Murat Sarı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Halil İbrahim Söğüt
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Yıldırım Bayezıd Şenferah
Büyük Birlik Partisi
Kütahya
-
Abdulkadir Özaslan
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Ramazan Duman
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Ümit Ekinci
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Aydın Koçer
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Mustafa Rüçhan Özer
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Murat Yiğit
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Yalçın Yaşar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Resul Saraçoğlu
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Fırat Akbaş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Hamza Kevioğlu
Büyük Birlik Partisi
Sivas
-
Ömer Çetinkaya
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Ergün Çarıkçıoğlu
Büyük Birlik Partisi
Tokat
-
Mehmet Üçüncü
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Turgut Güleşce
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Cihangir Yağız
Büyük Birlik Partisi
Zonguldak
-
Ayşe Gümüş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Veysel Avcı
Büyük Birlik Partisi
Afyonkarahisar
-
Albayrak Üren
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hilmi Koçak
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Zahid Ayan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mahmut Turgut Sarıyıldız
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Ali Serfin
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Ramazan Seren
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
İsmail Aslan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Erdem
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
İbrahim Yurkunç
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Kader Aydın
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Yakup Demir
Büyük Birlik Partisi
Erzurum
-
Murat Şişman
Büyük Birlik Partisi
Eskişehir
-
Hamza Elbeyli
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Atnan Yetiş
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Emir Faruk Uzunpınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İzzet Sadat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hakkı Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Faik Cennet
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Büşra Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Hakan Kaya
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Samet Çetin
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Hacer Atasağun
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Gaffar Akkuş
Büyük Birlik Partisi
Malatya
-
Yasin Sarı
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Aslan Aydoğan
Büyük Birlik Partisi
Mardin
-
Erdal Sevgin
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Hüseyin Çakır
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Murat Hamarat
Büyük Birlik Partisi
Ordu
-
Ömer Karayel
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Yavuz Yeter
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Ömer Taşdan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Niyazi Güneş
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Ali Üzüm
Büyük Birlik Partisi
Trabzon
-
Muhammed Elenür
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Atike Zühal Cengiz
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Muhammed Çelenk
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Gazi Umut Güneş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Coşgun Özcan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İbrahim Ceylan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Kaan Sarıcan
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Gül Molla
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Nail Artuç
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Soner Gemlik
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Yusuf Dönmez
Büyük Birlik Partisi
Denizli
-
Beritan Okman
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Muzaffer Bozgeyik
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Cemil Karabacak
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Oya Eren
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilek Aydoğan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Muharrem Danışmaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Melek Öztürkan
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan Güneş
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Sadullah Kılıç
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Alper Kutsal Köz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Mustafa Kemal Aslan
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Ufuk Dönmez
Büyük Birlik Partisi
Muğla
-
Senanur Yaşar
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Sadettin Sönmez
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Halil Çakmaz
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Rukiye Deveci
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Volkan Ertosun
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Ali Bulmuş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Selçuk Özdemir
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Songül Uzunharman
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hasan Hüseyin Mutlu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Salih Şener
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hasan Urcu
Büyük Birlik Partisi
Aydın
-
Mesud Erden
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Mehmet Erhan Altan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hüseyin Yenidoğan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Cahit Güzel
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Faruk Gökbulut
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Dolgun
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Necdet Karataş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülyeter Soydaş Torunoğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Dudu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hayati Atmaca
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hayrullah Can
Büyük Birlik Partisi
Kahramanmaraş
-
Cengiz Göksün
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Batıkan Mehmet Akballı
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Muhammed Fatih Dağlıoğlugil
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Arif Uzunoğlu
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Dündar Ak
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Gökhan Demiroğlu
Büyük Birlik Partisi
Sakarya
-
Ramazan Örsel
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Halit Özbek
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Sündüz Erdoğan
Büyük Birlik Partisi
Tekirdağ
-
Cebrail Kaya
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Zekeriya Akduman
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Şeydanur Aytar
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Muammer Başkan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mehmet Sami Akkın
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hasan Tezel
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Mustafa Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
Balıkesir
-
Kadriye Öz
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serdar Koçak
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hikmet Giray
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Ömer Doğan
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Mahmut Gök
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Esra Boğaz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muammer Ahmet Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Salih Oktay Ümman
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bünyamin Mert
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Arif Emre Duman
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Fatih Yakarer
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Abdullah Ergin
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Kemal Can
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Yakup Selvi
Büyük Birlik Partisi
Samsun
-
Ahmet Direk
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Fatma Gezer
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Erol Koçoğlu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mustafa Kılıç
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Furkan Tarık Aktaş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Servet Uylaş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Mehmet Can Özer
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ozan Aydın
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Baran Can
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Yalçınkaya
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Kadir Turan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Sarıgül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Şerif Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Şener
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdurrahman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gazi Karataş
Büyük Birlik Partisi
Kayseri
-
Aysun Demirel
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Ömeril Faruk Keresteci
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Süleyman Kanyılmaz
Büyük Birlik Partisi
Manisa
-
Fatma Keser
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Murat Çiftçi
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Cumali Lenger
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Yavuz Burak Bekaroğulları
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Osman Demir
Büyük Birlik Partisi
Ankara 2. Bölge
-
İrfan Binekci
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Uğur Bıyık
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hava Solmaz
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Burhan Çakabeyli
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Mehmet Tugay Tanın
Büyük Birlik Partisi
Hatay
-
Aybüke Burcu Alagöz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bahadır Gönül
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kübilay Yetim
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ramazan Mutlu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Recep Burgucu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Kayraldağ
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Fatih Mehmet Kuz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Mustafa Küpeli
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Fuat Kızılateş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
İsmail Bekşen
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Türkan Çetin
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Tuğçe Taş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Musa Koç
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Abdulsamet Şengün
Büyük Birlik Partisi
Diyarbakır
-
Ali Bekir Ekiz
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Hasan Güngörmez
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhsin Şenel
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İlyas Özcan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Ataş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bekir Sönmez
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Balkan
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Yaşar İvriz
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Halil Gençoğulları
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Halil Karakuş
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Sinan Ünal
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Bilal Duran
Büyük Birlik Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Melisa Karacan
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Murat Gülgün
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Adem Karslı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İlyas Kürem
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Bay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cengiz Baştürk
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yavuz Tac
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Timur Acar
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Abdurrahman Çimen
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Kadir Küçük
Büyük Birlik Partisi
Mersin
-
Hüseyin Karadağlı
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Sinan Keleş
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Yunus Emre Kaya
Büyük Birlik Partisi
Gaziantep
-
Salih Kuyumcu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Pınar Sergi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Aydın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Osman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Gazi Emre
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Emre Berk Seymen
Büyük Birlik Partisi
Kocaeli
-
Mülazim Esen
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Cemal Mizan
Büyük Birlik Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Selim Öztaş
Büyük Birlik Partisi
Adana
-
Mehmet Yemenici
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Şakir Aygöl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hayrullah Çalışır
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eyüp Şenol
Büyük Birlik Partisi
Konya
-
Yılmaz Karateke
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hatice Açıl Akan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Mert
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Şeyma Kaya
Büyük Birlik Partisi
Antalya
-
Hamdi Yıldız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yakup Özen
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hakan Karpuz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Baki Yavuz Bilgin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Fadime Ceran
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Arzucan Yıldırmış
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Burak Tekin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Müjdat Selvi
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Celal Rıdvan Parmaksız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kemal Çolak
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Bozan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdullah Demiroğlu
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İslam Aslan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Caner Yıldırım
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Fatih Mehmet Tasasız
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emine Merve Aladağ
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kübra Deniz
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Soner Arslantürk
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ersin Togaç
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Saniye Çelik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ömer Osman Yarıkan
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğba Şenay Sarıpolat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Tabaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Türkalp Mert Çevik
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kenan Helvalı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hüseyin Celep
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Senem Fenni
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Esma Serhat
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Aktaş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aysel Çarıkçı
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ekrem Belli
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yaşar Tayar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Salih Şahin
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ersin Açar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Can Demir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Eda Yiğit
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gökhan Keleş
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Adem Kayaner
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emine Çınar
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammet Ziya Dövletoğulları
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ertan Eyriay
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kerem Bala
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Eyüp Ali Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Olgun
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Nuri Kaya
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yiğit Ensar Erol
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Edaviye Yalçın
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Coşkun Açıl
Büyük Birlik Partisi
İstanbul 3. Bölge