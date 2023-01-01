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Abdulvahap Polat
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Ali Atay
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Ali Beker
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Aydın Koçer
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Erdal Sevgin
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Mustafa Kemal Aslan
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Dündar Ak
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Kemal Can
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Fatma Keser
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Mustafa Küpeli
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Halil Gençoğulları
Büyük Birlik Partisi
Mersin
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Kadir Küçük
Büyük Birlik Partisi
Mersin