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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF UZUNOĞLU

Arif Uzunoğlu

Büyük Birlik Partisi
Arif Uzunoğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Manisa
Kaynak: Anadolu Ajansı