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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH OKTAY ÜMMAN

Salih Oktay Ümman

Büyük Birlik Partisi
Salih Oktay Ümman
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı