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Erdem Öksüz
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mustafa Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Hamza Çatır
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Altunbaş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Fatih Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Faik Cennet
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Dudu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Salih Oktay Ümman
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Ali Şener
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Ramazan Mutlu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Mehmet Ataş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Cengiz Baştürk
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
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Osman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge