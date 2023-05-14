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ANASAYFA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    BİTLİS / MERKEZ
    %0 Detay
  • 2
    BİTLİS / HİZAN
    %0 Detay
  • 3
    BİTLİS / AHLAT
    %0 Detay
  • 4
    BİTLİS / ADİLCEVAZ
    %0 Detay
  • 5
    BİTLİS / TATVAN
    %0 Detay
  • 6
    BİTLİS / GÜROYMAK
    %0 Detay
  • 7
    YALOVA / ALTINOVA
    %0 Detay
  • 8
    YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
    %0 Detay
  • 9
    YALOVA / ÇINARCIK
    %0 Detay
  • 10
    YALOVA / MERKEZ
    %0 Detay

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı