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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYBÜKE BURCU ALAGÖZ

Aybüke Burcu Alagöz

Büyük Birlik Partisi
Aybüke Burcu Alagöz
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı