Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NAZMİ KIYMACI

Nazmi Kıymacı

Büyük Birlik Partisi
Nazmi Kıymacı
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı