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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KANAT

Ahmet Kanat

Büyük Birlik Partisi
Ahmet Kanat
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı