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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL KARATEKE

İsmail Karateke

Büyük Birlik Partisi
İsmail Karateke
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı