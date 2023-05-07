-
Ceyhan İnci
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Selahattin Çelt
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Aydan Ayhan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Kadir Taş
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hasan Uslu
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
İsmail Erdem
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Soner Gemlik
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hüseyin Yenidoğan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Serdar Koçak
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ozan Aydın
Büyük Birlik Partisi
Bursa 2. Bölge