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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL AYDIN

Bilal Aydın

Büyük Birlik Partisi
Bilal Aydın
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı