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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILMAZ ŞENGÜL

Yılmaz Şengül

Büyük Birlik Partisi
Yılmaz Şengül
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı