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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SAFİYE BAYRAKTAR

Safiye Bayraktar

Büyük Birlik Partisi
Safiye Bayraktar
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı