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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN AKDAM

Osman Akdam

Büyük Birlik Partisi
Osman Akdam
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı