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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAZİ UMUT GÜNEŞ

Gazi Umut Güneş

Büyük Birlik Partisi
Gazi Umut Güneş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı