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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAYRAM AKKAŞ

Bayram Akkaş

Büyük Birlik Partisi
Bayram Akkaş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı