Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SIDDIK ÇETİNEL

Mehmet Sıddık Çetinel

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Sıddık Çetinel
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı