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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM HALİL ASLAN

İbrahim Halil Aslan

Büyük Birlik Partisi
İbrahim Halil Aslan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı