Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN ÜNAL

Sinan Ünal

Büyük Birlik Partisi
Sinan Ünal
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı