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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE GÜMÜŞ

Ayşe Gümüş

Büyük Birlik Partisi
Ayşe Gümüş
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı