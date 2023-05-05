-
Gürol Arslan
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Salih Ayyıldız
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Efkan Ala
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Muzaffer Nişancı
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ekrem Alfatlı
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kayıhan Pala
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Tunçer Mutlu
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Göksel Söğüt
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yüksel Selçuk Türkoğlu
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Özcan Özel
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hüsamettin Akyıldız
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mesut Çifci
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmet Büyükataman
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Önder Ünlüsoy
Önder Ünlüsoy
Bursa 1. Bölge
-
Barış Dinga
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Mahmut Hakan Koçak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Berkay Çelen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Samet Topsever
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Dilek Çınar
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Altınöz
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erdal Çevik
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ceylan Erol Erdoğan
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Bayram Kazancı
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Nazife Arslan
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Burcu Saygılıer
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Refik Özen
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Recep Terzioğlu
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serkan Maral
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Cahit Uçkun
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hüseyin Gürkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sevinç Atabay
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ruşen Sever
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Aydın
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İmam Bulut
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Beygirci
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Osman Onat Çetinkaya
Osman Onat Çetinkaya
Bursa 1. Bölge
-
Şengül Demirbaş Kalkanlı
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Helin İlcek
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Direncan Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Hediye Demir
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Enver Yılmaz
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Gök
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yeliz Yağlı
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Cahit Kırkazak
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Okan Özdemir
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sercan Biçer
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Cem Şaraplı
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Kılıç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hacibey Keskin
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Harun Çiçek
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Atmaca
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Nail Zeybek
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Muhammed Oflas
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Muhammed Aydın
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yüksel Yılmaz
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Deren Pakize Karakaya
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yusuf Cesur
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Dilek Köksalmış
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yaşar Türk
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Oktay Çınar
Oktay Çınar
Bursa 1. Bölge
-
Emel Didir
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Erhan İmralı
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Özgür Yurtsever
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Tuncer Çolak
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ercüment Tezel
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kenan Yırıkoğulları
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ebru Güvenç
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sümbül Orhan
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ertuğrul Kara
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ceyhun Altıparmak
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ayhan Bacıoğlu
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Emine Yavuz Gözgeç
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Dönmez
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Şaban Demir
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmet Karaca
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Davut Ayvaz
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Tuncel Cayhan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Lütfü Kurtuluş
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Şeyda Şahin
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ümit Akkuş
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Esra Akyıldız Demir
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Emin Yalçın
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Korkut Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İbrahim Pehlivan
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Selahaddin Habib Göbelez
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Meriç Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Derman Gündoğdu
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sevim Erol
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yunus Koçak
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Harun Özbirinci
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kemalettin Yıldız
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Behlül Erkin
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Köse
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İbrahim Yıldırım
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Yavuz
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bülent Suayiş
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kemal Akyıldız
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Jülide Akköprü
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ekrem
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Şahin Özen
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yahya Bahadır
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Cevdet Şen
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mucahit Ensar
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Banu Kökener
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Metin Çoraklı
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ferruh Yılmaz
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Timur Torgay
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sevcan Bağlan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Gökhan Hayat
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erdal Susuz
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Necati Aslan
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mevlüt Kaya
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Selvi Kalır
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Sevinç
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erol Çevik
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Fikri Beran
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Yıldız
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erman Yılgın
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Aslan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Alpaslan Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Duygu Akbulut
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Serhat Ekinci
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Birgül Yıldız Günay
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Alp Gümüş
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Burak Demirezen
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Halim Aktaş
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Canan Tarçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hanım Topal
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Eylem Gün Güneş
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Fatih Kaan Kavuşan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Sevil Özkul
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Aslan İnceyürek
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serap Bilgin
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Perihan Öksüz
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Sungur
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Şöhret Funda Şimşek
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bülent Turgut
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Saltuğ Ziya Morgil
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İrfan Akkaya
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İbrahim Pehlivanoğlu
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Nail Artuç
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Engin Tamer Dede
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sevgi Boz
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Burkay Eren
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Türkkan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Resül Kaplan
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Zeynep Gökmen
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hilal Önder Bağsar
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Onur Atak
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ridvan Kılıçoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Naci Yüksel
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Suat Şenocak
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yurdagül Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Gülsev Dirik
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Rifat Narhın
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Muhammed Fatih Şahinler
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bülent Rim
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Abdulkadir Baydur
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Bayer
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Özer
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Engin Urgancı
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ömer Faruk Temiztürk
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bülent Tetik
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Erhan Altan
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serkan Öztürk
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mikail Kızgın
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Fatma Sert
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Özgür Şimşek
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Umar Batınay Ereğilmez
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ömer Aydın
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Murat Taşpınar
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Osman Yorulmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yaser Laçin
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Buse Nur Çoban
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Zafer Atun
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Muharrem Yalçınkaya
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Elif Gökkuş
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Yavaş
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Alican Kırbaş
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Ali Doğu
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Zeynep Batmaz
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erdinç Ayyıldız
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Sevinç
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Semih Peksert
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Sevilay Usta
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kadriye Öz
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Özgür Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İbrahim Karaca
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
İlyas Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Şaziye Bedir
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Evren Şahin
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Ali Kağan Aslanoğlu
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Emre Coşkunsever
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Fatih Yılmaz
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erol Comart
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ömür Yıldız
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Adil Murat Demirhan
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ekrem Yavuz Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Semih Hastürk
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Tıkır
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Koyuncu
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Berkay Akkuş
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Uğur Emirhan Ayçiçek
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ahmet Bozkurt
Adalet Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Harun Erdoğan
Adalet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mihrimah Kocabıyık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Bahri Yüksel
Anavatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Can Özer
Büyük Birlik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Canan Akın Erdem
Cumhuriyet Halk Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Merve Özdemir
Genç Parti
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Toprak
Hak ve Özgürlükler Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Necdet Sayılgan
Halkın Kurtuluş Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Feyza Temel
İyi Parti
Bursa 1. Bölge
-
Berkay Desovalı
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ömer Taşdemir
Millet Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ufuk Özcan
Milli Yol Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Tuğba Şentürk Yılmaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Kudret Gözütok
Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Refayi Refayioğlu
Türkiye İşçi Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Deniz Kocaboğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
-
Ali Serhat Cizrelioğulları
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Şükran Kurtiş
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Seyfullah Karakaya
Yeniden Refah Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Emin Kaya
Yenilik Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Serhat Çelik
Yeşil Sol Parti
Bursa 1. Bölge
-
Halil İbrahim Yaşar
Zafer Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Efkan Ala
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bursa 1. Bölge