-
Necati Yıldırım
Adalet Partisi
Artvin
-
Faruk Çelik
Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin
-
Özgen Dağ
Anavatan Partisi
Artvin
-
Arif Ataman
Arif Ataman
Artvin
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Gamze Çelik
Büyük Birlik Partisi
Artvin
-
Uğur Bayraktutan
Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin
-
Özcan Topaloğlu
Genç Parti
Artvin
-
Cemile Günaydın
Güç Birliği Partisi
Artvin
-
Aysun Serbest
Halkın Kurtuluş Partisi
Artvin
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Hamza Gezmiş
İyi Parti
Artvin
-
Soner Dursun
Memleket Partisi
Artvin
-
Akif Akyıldız
Millet Partisi
Artvin
-
Mete Han Özkan
Milliyetçi Hareket Partisi
Artvin
-
Ezgi Eriman
Sol Parti
Artvin
-
Feyzullah Serkan Acar
Türkiye İşçi Partisi
Artvin
-
Seher Gökdere
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
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Semra Yavuz Kavaz
Türkiye Komünist Partisi
Artvin
-
Yusuf Vayiç
Vatan Partisi
Artvin
-
Talip Sücü
Yeniden Refah Partisi
Artvin
-
Okan Karabaş
Yenilik Partisi
Artvin
-
Fulden Şahin
Yeşil Sol Parti
Artvin
-
Muhammet Küçük
Zafer Partisi
Artvin
-
Fırat Büyük
Adalet Partisi
Artvin
-
Ahmet Erdem
Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin
-
Salih Yılmaz
Anavatan Partisi
Artvin
-
Ahmet Yılmaz
Büyük Birlik Partisi
Artvin
-
Oğuz Kurdoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin
-
Kerem Taşdemir
Genç Parti
Artvin
-
Muhittin Çekdemir
Güç Birliği Partisi
Artvin
-
Nevzat Güler
Hak ve Özgürlükler Partisi
Artvin
-
Faruk Volkan Çolak
Halkın Kurtuluş Partisi
Artvin
-
Hüseyin Işık
İyi Parti
Artvin
-
Tarkan Yılmaz
Memleket Partisi
Artvin
-
Şeyh Bilal Durmuş
Millet Partisi
Artvin
-
Erkan Çağatay Kuruoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Artvin
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Özlem Akyürek
Sol Parti
Artvin
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Timur Şimşek
Türkiye İşçi Partisi
Artvin
-
Kemal Çevik
Türkiye Komünist Hareketi
Artvin
-
Resul Duran
Türkiye Komünist Partisi
Artvin
-
Erkin Uzun
Vatan Partisi
Artvin
-
Muzaffer Zor
Yeniden Refah Partisi
Artvin
-
Sevim Yeşim Mağden
Yenilik Partisi
Artvin
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Sabri Vayiç
Yeşil Sol Parti
Artvin
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Bahar Küçük
Zafer Partisi
Artvin