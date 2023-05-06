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ANASAYFA ŞEHİRLER UŞAK ANAVATAN PARTİSİ

UŞAK - ANAVATAN PARTİSİ

ANAP
KISALTMA :ANAP GENEL BAŞKAN :İBRAHİM ÇELEBİ
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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EŞME
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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SİVASLI
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ULUBEY
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Kaynak: Anadolu Ajansı