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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZCAN ETLİ

Özcan Etli

Anavatan Partisi
Özcan Etli
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı