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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AZMİ BOYAR

Azmi Boyar

Anavatan Partisi
Azmi Boyar
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı