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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAHMUT CİN

Mahmut Cin

Anavatan Partisi
Mahmut Cin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı