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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET OĞUZHAN MERSİN

Ahmet Oğuzhan Mersin

Anavatan Partisi
Ahmet Oğuzhan Mersin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı