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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN GÜVENÇ

Ramazan Güvenç

Anavatan Partisi
Ramazan Güvenç
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı