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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED YUSUF KOÇTÜRK

Muhammed Yusuf Koçtürk

Anavatan Partisi
Muhammed Yusuf Koçtürk
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı