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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET KIRTEPE

Ahmet Kırtepe

Anavatan Partisi
Ahmet Kırtepe
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı