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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLFEM GÜRLEK

Gülfem Gürlek

Anavatan Partisi
Gülfem Gürlek
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı