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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER BULUT

Muzaffer Bulut

Anavatan Partisi
Muzaffer Bulut
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı