Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEMİL KILIÇ

Cemil Kılıç

Anavatan Partisi
Cemil Kılıç
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı