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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET SADIK ALKİN

Mehmet Sadık Alkin

Anavatan Partisi
Mehmet Sadık Alkin
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı