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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER ASLAN

Ömer Aslan

Anavatan Partisi
Ömer Aslan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı