-
Sümeyye Aydın
Adalet Partisi
Ağrı
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Ruken Kilerci
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı
-
Mehmet Sıddık Çetinel
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
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İbrahim Varol
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı
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Remzi Timur
Genç Parti
Ağrı
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Memet Metin Döner
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
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Özkan Koçintar
İyi Parti
Ağrı
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Cenap Daştan
Memleket Partisi
Ağrı
-
Mirza Ballı
Millet Partisi
Ağrı
-
Salih Emir Mutluer
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
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Özgül Harmancı
Özgül Harmancı
Ağrı
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Volkan Taştan
Sol Parti
Ağrı
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Deniz Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
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Turan Balçok
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Celal Turlu
Vatan Partisi
Ağrı
-
Oğuzhan Yami
Yeniden Refah Partisi
Ağrı
-
Burhan Ataş
Yenilik Partisi
Ağrı
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Sırrı Sakik
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Abdulmecit Akın
Adalet Partisi
Ağrı
-
Abbas Aydın
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı
-
İzzet Umut Ev
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Abdurrahman Polat
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı
-
Etem Tunç
Genç Parti
Ağrı
-
Azat Atmaca
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Fahriye Yalçınkaya
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Metin Aydemir
İyi Parti
Ağrı
-
Sedat Oğur
Memleket Partisi
Ağrı
-
Mehmet Akif Demirezen
Millet Partisi
Ağrı
-
Yasin Özyalçın
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Servet Kahyaoğulları
Sol Parti
Ağrı
-
Akif Alıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Ferman Saçar
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Sami Görmez
Vatan Partisi
Ağrı
-
Hasan Baban
Yeniden Refah Partisi
Ağrı
-
İlhan Koyuncu
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Nejla Demir
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Tayyip Deniz
Adalet Partisi
Ağrı
-
Mehmet Ali Bilgili
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı
-
Uğur İkbal Sağlam
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Murat Karaman
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı
-
Fahrettin Ölmez
Genç Parti
Ağrı
-
Milazim Özdemir
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Bayram Koca
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
-
Kenan Kaçmaz
İyi Parti
Ağrı
-
Hasan Polat
Memleket Partisi
Ağrı
-
Hasan Üstün
Millet Partisi
Ağrı
-
Kahraman Hanbaba
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Utkan Doğan
Sol Parti
Ağrı
-
Suat Güven
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
-
Sedat Şahbal
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Taha Küçükuygun
Vatan Partisi
Ağrı
-
Ömer Yaşar
Yeniden Refah Partisi
Ağrı
-
Müride Acer
Yenilik Partisi
Ağrı
-
Heval Bozdağ
Yeşil Sol Parti
Ağrı
-
Sedat Altan
Adalet Partisi
Ağrı
-
Şaban Polat
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ağrı
-
Mehmet Şirin Hoşer
Büyük Birlik Partisi
Ağrı
-
Zekiye Karaoğlu Altay
Cumhuriyet Halk Partisi
Ağrı
-
Burhan Dolu
Genç Parti
Ağrı
-
Mehmet Şirin Timur
Hak ve Özgürlükler Partisi
Ağrı
-
Ersin Maral
Halkın Kurtuluş Partisi
Ağrı
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Çağdaş Çelik
İyi Parti
Ağrı
-
Ersin Avşar
Memleket Partisi
Ağrı
-
Ahmet Parakat
Millet Partisi
Ağrı
-
İbrahim Arpacı
Milliyetçi Hareket Partisi
Ağrı
-
Remzi Gedik
Sol Parti
Ağrı
-
Dürdane İpekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Ağrı
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Murat Tanksavar
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Ezgi Zeynep Kaya
Vatan Partisi
Ağrı
-
Süleyman Emin Erim
Yeniden Refah Partisi
Ağrı
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Necdet Aydemir
Yenilik Partisi
Ağrı
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Zelal Yılmaz
Yeşil Sol Parti
Ağrı