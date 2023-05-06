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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEJDET TISKAOĞLU

Nejdet Tıskaoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi
Nejdet Tıskaoğlu
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Zonguldak
  • MESLEĞİ : Yönetim Kurulu Başkanı
  • EĞİTİM DURUMU : Lise
  • DOĞUM YILI : 1972
Kaynak: Anadolu Ajansı